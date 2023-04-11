Про це повідомляє Reuters.

Кім зробив цей коментар на розширеному засіданні Центральної військової комісії, яке відбулося 10 квітня, щоб обговорити поточні зусилля щодо посилення сил стримування війни в країні.

Так, Кім наказав посилити стримування війни в країні "швидшими темпами" і "більш практичним і наступальним методами". Таким чином, як вважає лідер КНДР, їм вдасться "протистояти агресивним діям США та Південної Кореї".

Також на нараді "обговорювалися практичні питання та заходи техніки для підготовки різноманітних пропозицій щодо бойових дій, яким у противника недоступні засоби та способи протидії".

Видання припускає, що такий коментар у ході засідання може бути реакцією на нещодавню серію спільних військових навчань США, Японії та Південної Кореї, які, на думку КНДР, були спрямовані на підготовку до "тотальної війни".