Кім Чен Ин закликав "практичним і наступальним методами" посилити стримування війни зі США та Південною Кореєю
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав посилити стримування війни в країні "більш практичним і наступальним методами", щоб протистояти "агресії" з боку США та Південної Кореї
Про це повідомляє Reuters.
Кім зробив цей коментар на розширеному засіданні Центральної військової комісії, яке відбулося 10 квітня, щоб обговорити поточні зусилля щодо посилення сил стримування війни в країні.
Так, Кім наказав посилити стримування війни в країні "швидшими темпами" і "більш практичним і наступальним методами". Таким чином, як вважає лідер КНДР, їм вдасться "протистояти агресивним діям США та Південної Кореї".
Також на нараді "обговорювалися практичні питання та заходи техніки для підготовки різноманітних пропозицій щодо бойових дій, яким у противника недоступні засоби та способи протидії".
Видання припускає, що такий коментар у ході засідання може бути реакцією на нещодавню серію спільних військових навчань США, Японії та Південної Кореї, які, на думку КНДР, були спрямовані на підготовку до "тотальної війни".
- Раніше Північна Корея стверджувала, що нібито 800 тис. осіб добровільно приєдналися чи повторно записалися до лав національної армії, щоб воювати проти США.
- Протягом 18 та 19 березня КНДР проводила тактичні навчання з метою "посилення можливостей стримування війни", які імітували тактичну ядерну контратаку. Вже 19 березня Північна Корея знову випустила балістичну ракету малої дальності (SRBM) у бік Східного моря.
- Після цього міністри закордонних справ G7 у спільній заяві засудили пуски КНДР балістичних ракет та закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.
- 22 березня КНДР вчергове запустила декілька крилатих ракет у бік Східного моря, це сталося під час військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи" та "Щит воїна". А вже 24 березня випробувала новий БПЛА для підводної атаки, здатний нести ядерну зброю.
- Згодом лідер Північної Кореї закликав наростити темпи виробництва збройового ядерного матеріалу, щоб збільшити арсенал країни.
- На початку квітня країна провела чергове випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.
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