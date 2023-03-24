Північна Корея випробувала новий підводний безпілотник, який здатен нести ядерну зброю
24 березня Північна Корея випробувала новий БПЛА для підводної атаки, здатний нести ядерну зброю, це сталося унаслідок спільних військових навчань Південної Кореї та США
Про це інформує Reuters.
КНДР у п'ятницю випробувала новий безпілотник, який здатний нести ядерну зброю, оскільки Кім Чен Ин попередив, що спільні військові навчання Південної Кореї та США повинні припинитися, пише відомство.
Повідомляється, під час випробувань новий північнокорейський БПЛА Haeil - цунамі, курсував під водою на глибині від 80 до 150 метрів понад 59 годин і підірвав неядерний боєзаряд у водах біля східного узбережжя.
"Цей ядерний підводний ударний безпілотник може бути розгорнутий на будь-якому узбережжі та в порту або доставлятися надводним кораблем для роботи", - повідомило інформаційне агентство КНДР, додавши, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням.
Аналітики заявляють, що Пхеньян демонструє Вашингтону і Сеулу все більш різноманітні ядерні загрози, хоча останні скептично ставляться до того, чи готовий підводний апарат до розгортання.
Старший науковий співробітник американського Фонду Карнегі за міжнародний мир імені Карнегі Анкіт Панда сказав, що Північна Корея планує дати "сигнал Сполученим Штатам Америки та Південній Кореї, що у війні потенційні вектори доставлення ядерної зброї, про які союзникам доведеться турбуватися і націлюватися, будуть величезними. Були силоси, вагони, підводні човни та автомобільні мобільні ракетні установки. І зараз вони додають цю підводну торпеду в мікс".
Анонімний американський чиновник заявив, що немає жодних ознак ядерного випробування, адже вдосконалення таких боєголовок, швидше за все, буде ключовою метою, якщо Північна Корея відновить їх. Операційна концепція нової зброї схожа на російські ядерні торпеди "Посейдон".
У п'ятницю президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що зробить все можливе, щоб Північна Корея заплатила за свої "безрозсудні провокації".
Нагадаємо, 23 березня, союзники завершили 11-денні регулярні весняні навчання під назвою "Щит свободи", але інші польові навчання тривають.
- 16 березня, Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря перед запланованою зустріччю Південної Кореї та Японії.
- Північна Корея також стверджує, що нібито 800 тис. осіб добровільно приєдналися чи повторно записалися до лав національної армії, щоб воювати проти США.
- Військові Південної Кореї заявили, що 19 березня, Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності (SRBM) у бік Східного моря.
- 22 березня КНДР вчергове запустила декілька крилатих ракет у бік Східного моря, це сталося під час військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи" та "Щит воїна".
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