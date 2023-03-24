Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Північна Корея випробувала новий підводний безпілотник, який здатен нести ядерну зброю

Північна Корея випробувала новий підводний безпілотник, який здатен нести ядерну зброю

24 березня, 2023 п'ятниця
08:42
Світ КНДР, Північна Корея

24 березня Північна Корея випробувала новий БПЛА для підводної атаки, здатний нести ядерну зброю, це сталося унаслідок спільних військових навчань Південної Кореї та США

Про це інформує Reuters.

КНДР у п'ятницю випробувала новий безпілотник, який здатний нести ядерну зброю, оскільки Кім Чен Ин попередив, що спільні військові навчання Південної Кореї та США повинні припинитися, пише відомство.

Повідомляється, під час випробувань новий північнокорейський БПЛА Haeil - цунамі, курсував під водою на глибині від 80 до 150 метрів понад 59 годин і підірвав неядерний боєзаряд у водах біля східного узбережжя.

"Цей ядерний підводний ударний безпілотник може бути розгорнутий на будь-якому узбережжі та в порту або доставлятися надводним кораблем для роботи", - повідомило інформаційне агентство КНДР, додавши, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням.

Аналітики заявляють, що Пхеньян демонструє Вашингтону і Сеулу все більш різноманітні ядерні загрози, хоча останні скептично ставляться до того, чи готовий підводний апарат до розгортання.

Старший науковий співробітник американського Фонду Карнегі за міжнародний мир імені Карнегі Анкіт Панда сказав, що Північна Корея планує дати "сигнал Сполученим Штатам Америки та Південній Кореї, що у війні потенційні вектори доставлення ядерної зброї, про які союзникам доведеться турбуватися і націлюватися, будуть величезними. Були силоси, вагони, підводні човни та автомобільні мобільні ракетні установки. І зараз вони додають цю підводну торпеду в мікс".

Анонімний американський чиновник заявив, що немає жодних ознак ядерного випробування, адже вдосконалення таких боєголовок, швидше за все, буде ключовою метою, якщо Північна Корея відновить їх. Операційна концепція нової зброї схожа на російські ядерні торпеди "Посейдон".

У п'ятницю президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що зробить все можливе, щоб Північна Корея заплатила за свої "безрозсудні провокації".

Нагадаємо, 23 березня, союзники завершили 11-денні регулярні весняні навчання під назвою "Щит свободи", але інші польові навчання тривають.

  • 16 березня, Північна Корея здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря перед запланованою зустріччю Південної Кореї та Японії.
  • Північна Корея також стверджує, що нібито 800 тис. осіб добровільно приєдналися чи повторно записалися до лав національної армії, щоб воювати проти США.
  • Військові Південної Кореї заявили, що 19 березня, Північна Корея випустила балістичну ракету малої дальності (SRBM) у бік Східного моря. 
  • 22 березня КНДР вчергове запустила декілька крилатих ракет у бік Східного моря, це сталося під час військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи" та "Щит воїна". 
Новини
КНДР
Південна Корея
США
Читайте також:
23 березня, 2023 четвер
Сотні тисяч французів надалі виходять на вулиці та оголосили страйк на тлі пенсійної реформи
22 березня, 2023 середа
Зірковий конкурент Мудрика відмовився йти з "Челсі"
Міжнародний кримінальний суд ООН
23 березня, 2023 четвер
У Міжнародному кримінальному суді відреагували на російські погрози через ордер на арешт Путіна
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.99
    Купівля 37.99
    Продаж 38.77
  • EUR
    Купівля 40.54
    Продаж 41.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 березня
08:58
Укрпошта до річниці звільнення трьох міст Київщини випустить марку
Укрпошта до річниці звільнення трьох міст Київщини випустить марку "Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель"
08:32
Казахстан
Казахстан посилить контроль за реекспортом товірів до Росії
08:27
ЗСУ, українські військові
ЗСУ за добу знищили 1020 російських військових, 23 бронемашини та 2 крилаті ракети
08:18
За добу на Донеччині армія РФ убила трьох жителів, п'ятеро дістали поранення
08:03
OPINION
Юрій Бутусов
Не героїзм перемагає, а професіоналізм
07:58
OPINION
Микола Княжицький
Чиє бачення має реалізовувати міністр освіти Оксен Лісовий?
07:47
на фото наслідки влучання ракети на Херсонщині
Ворог за добу випустив 423 снаряди з важкої артилерії та "градів" по Херсонщині
07:38
Оновлено
Кривий Ріг
Російські терористи атакували Кривий Ріг шістьма "шахедами", є влучання
07:25
Франція
Франція може витіснити РФ з програми будівництва АЕС в Угорщині, - FT
07:12
ракетний удар
Російські війська можуть змінити тактику завдання ракетних ударів по Україні, - ISW
06:49
Окупанти
Серед поранених росіян зросла кількість смертей, а ЗСУ відбили майже 80 атак ворога, - Генштаб
06:45
Путін Гаага
Міністерка юстиції Литви заявила, що ордерів на арешт Путіна буде більше
06:34
Еммануель Макрон
Макрон вирушить до Сі Цзіньпіна 4 квітня
06:30
Інфографіка
збірна України, збірна Шотландії, Ліга націй
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 1-го туру
06:14
Вибух в Сирії
США завдали ударів по позиціях Корпусу вартових ісламської революції в Сирії 
05:50
Євген Пригожин
Пригожин спростував заяви Кремля, що РФ воює з НАТО в Україні, - ISW
05:30
Анонс
Антуан Грізманн, Кіліан Мбаппе та Тео Ернандес (зліва - направо)
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 24 березня
05:28
путін, путлер
Ордер МКС на арешт Путіна - це початок процесу притягнення лідерів Росії до відповідальності, - ЄС
04:45
Євро-2024, Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 23 березня
03:54
Європейська рада
Саміт ЄС схвалив ідею створення трибуналу для Росії
02:52
російські футбольні фанати
Російські фанати зганьбились на футбольному матчі у Туреччині
02:06
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці ліквідували за день БТР і 20 росіян
01:49
міномет
Обстріли Сумщини: 23 березня в області зафіксовано 68 прильотів
01:31
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн оголосила про ініціативу з повернення викрадених Росією українських дітей
01:30
Олександр Усик
Усик повернувся в Україну після зриву бою з Ф'юрі
01:06
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 березня
00:42
Збірна України з футболу
Збірна України перемогла "Брентфорд" у "таємному матчі": зіграв Коноплянка, забив новачок
00:20
Київ
На Київщині існує загроза атаки безпілотників, - ОВА
00:12
Відбір на Євро-2024: збірна Англії
Євро-2024: Англія перемогла Італію, але втратила перед матчем з Україною важливого футболіста
2023, четвер
23 березня
23:58
Джозеф Байден
США не запросили Туреччину та Угорщину на представницький Саміт за демократію, - Foreign Policy
23:29
СУ-35
Окупанти атакували Одещину з Су-35: ППО збила дві ракети Х-59, - ОК "Південь"
23:16
Володимир Зеленський, Укрзалізниця, Європейська рада
Україну та Європу віддаляють від завершення війни 5 ключових небезпек, - Зеленський у зверненні до Євроради
23:01
Обшуки в Києво-Печерській лаврі
"Вивозять бойлери, столи, стільці": Ткаченко розповів, як УПЦ (МП) виселяється з Києво-Печерської лаври
22:30
Вантажний літак РФ
Авіакомпанії РФ у 2022 році знизили перевезення вантажів майже на 60%
22:11
Зеленський на Херсонщині
Зеленський після візиту на Херсонщину: понад 50 сіл на вільній території майже повністю зруйновані окупантом
21:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Новозеландський військовий загинув на фронті в Україні, Іспанія відправляє Україні танки, а у Бахмуті тривають бої. Світові ЗМІ про Україну 23 березня
21:31
Нікол Пашинян
Прем'єр Вірменії Пашинян анонсував підписання мирної угоди з Азербайджаном
21:05
США китай санкції
Пентагон попередив про можливість конфронтації США з Китаєм та закликав збільшити оборонний бюджет, - АР
20:58
Прем'єр Румунії Ніколае Чучу та президентка Молдови Мая Санду
Молдова отримала нові пакети допомоги від ЄС та Румунії
20:44
Роберта Мецола
"Ціна свободи не може буди занадто високою": президентка Європарламенту закликала світ до продовження підтримки України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV