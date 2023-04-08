КНДР знову запустила підводний безпілотник, здатний нести ядерне озброєння
Північна Корея провела чергове випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином КНДР випробувала ще одного виду безпілотного підводного ударного БПЛА, здатного нести ядерну зброю, під назвою "Хаїль-2" через два тижні після того, як було розкрито інформацію про підводних безпілотників "Хаїль-1", що в перекладі з корейської означає "цунамі".
За попередньою інформацією, вони призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника.
Аналітики кажуть, що Північна Корея демонструє свої різноманітні можливості доставки ядерної зброї, хоч вони скептично ставляться до готовності КНДР розпочати серійне виробництво нових морських дронів.
Повідомляється, що під час випробувань системи підводної стратегічної зброї безпілотник подолав близько тисячі кілометрів під водою за 71 годину 6 хвилин та успішно вразив змодельовану мету.
- Нагадаємо, 24 березня Північна Корея випробувала новий БПЛА для підводної атаки, здатний нести ядерну зброю.
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