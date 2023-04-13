Про це повідомили військові Південної Кореї, передає Yonhap News Agency.

За отриманими даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету середньої або великої дальності.

Запуск виявили поблизу Пхеньяна о 07:23 ранку за місцевим часом. Ракета, випущена під великим кутом, пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впасти у воду.

Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять комплексний аналіз його детальних специфікацій, кажуть в армійці Південної Кореї.

Схоже, Північна Корея випробувала нову ракетну систему, заявив представник Сеула на умовах анонімності. Він зазначив, що союзники розглядають "різні можливості, включаючи запуск із застосуванням твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети".

Президентська Рада національної безпеки Південної Кореї засудила запуск балістичної ракети Північною Кореєю, тоді як радбез США назвав запуск "випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети".

"Сполучені Штати рішуче засуджують КНДР за її випробування балістичної ракети великої дальності", - заявила речниця NSC Адрієн Уотсон.

Невдовзі після запуску союзники провели координаційну зустріч і підтвердили, що обидві сторони й надалі зміцнюватимуть свою спільну оборонну позицію проти "будь-яких загроз і провокацій з боку Північної Кореї".

"Запуск балістичної ракети Північною Кореєю є серйозним провокаційним актом, який завдає шкоди не тільки миру та стабільності на Корейському півострові, але й у міжнародному співтоваристві, і є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться в їхній заяві.