Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря
Уранці 13 квітня Північна Корея здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря
Про це повідомили військові Південної Кореї, передає Yonhap News Agency.
За отриманими даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету середньої або великої дальності.
Запуск виявили поблизу Пхеньяна о 07:23 ранку за місцевим часом. Ракета, випущена під великим кутом, пролетіла близько 1000 кілометрів, перш ніж впасти у воду.
Розвідувальні органи Південної Кореї та Сполучених Штатів проводять комплексний аналіз його детальних специфікацій, кажуть в армійці Південної Кореї.
Схоже, Північна Корея випробувала нову ракетну систему, заявив представник Сеула на умовах анонімності. Він зазначив, що союзники розглядають "різні можливості, включаючи запуск із застосуванням твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети".
Президентська Рада національної безпеки Південної Кореї засудила запуск балістичної ракети Північною Кореєю, тоді як радбез США назвав запуск "випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети".
"Сполучені Штати рішуче засуджують КНДР за її випробування балістичної ракети великої дальності", - заявила речниця NSC Адрієн Уотсон.
Невдовзі після запуску союзники провели координаційну зустріч і підтвердили, що обидві сторони й надалі зміцнюватимуть свою спільну оборонну позицію проти "будь-яких загроз і провокацій з боку Північної Кореї".
"Запуск балістичної ракети Північною Кореєю є серйозним провокаційним актом, який завдає шкоди не тільки миру та стабільності на Корейському півострові, але й у міжнародному співтоваристві, і є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН", - йдеться в їхній заяві.
- Раніше Північна Корея стверджувала, що нібито 800 тис. осіб добровільно приєдналися чи повторно записалися до лав національної армії, щоб воювати проти США.
- Протягом 18 та 19 березня КНДР проводила тактичні навчання з метою "посилення можливостей стримування війни", які імітували тактичну ядерну контратаку. Вже 19 березня Північна Корея знову випустила балістичну ракету малої дальності (SRBM) у бік Східного моря.
- Після цього міністри закордонних справ G7 у спільній заяві засудили пуски КНДР балістичних ракет та закликали Північну Корею відмовитися від ядерної зброї.
- 22 березня КНДР вчергове запустила декілька крилатих ракет у бік Східного моря, це сталося під час військових навчань США та Південної Кореї "Щит свободи" та "Щит воїна". А вже 24 березня випробувала новий БПЛА для підводної атаки, здатний нести ядерну зброю.
- Згодом лідер Північної Кореї закликав наростити темпи виробництва збройового ядерного матеріалу, щоб збільшити арсенал країни.
- На початку квітня країна провела чергове випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.
- Нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав посилити стримування війни в країні "більш практичним і наступальним методами", щоб протистояти "агресії" з боку США та Південної Кореї.
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