Наступного тижня президенти США і Південної Кореї обговорять питання ядерної загрози з боку КНДР

Про це інформує Reuters із посиланням на чиновників з адміністрації Байдена.

Зазначають, що президент США планує подати сигнал Південній Кореї про рішучу підтримку в разі підвищення ядерної небезпеки в азійському регіоні. Він говоритиме про суттєві кроки в разі ескалації.

"Ми дуже чітко заявили, що наша прихильність ядерному стримуванню залишається непохитною для Південної Кореї", - сказав чиновник.

Він додав, що підтримка Південної Кореї зберігатиметься навіть на тлі провокацій з боку КНДР, Росії та Китаю.

Довідка: візит Юн Сок Йоля розпочнеться у понеділок, 24 квітня, і триватиме до п'ятниці, 29 квітня.