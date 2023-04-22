Наступного тижня президенти США і Південної Кореї обговорять питання ядерної загрози з боку КНДР
Президент США Джо Байден і президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наступного тижня зустрінуться у Вашингтоні, щоб обговорити ядерні загрози з боку Північної Кореї
Про це інформує Reuters із посиланням на чиновників з адміністрації Байдена.
Зазначають, що президент США планує подати сигнал Південній Кореї про рішучу підтримку в разі підвищення ядерної небезпеки в азійському регіоні. Він говоритиме про суттєві кроки в разі ескалації.
"Ми дуже чітко заявили, що наша прихильність ядерному стримуванню залишається непохитною для Південної Кореї", - сказав чиновник.
Він додав, що підтримка Південної Кореї зберігатиметься навіть на тлі провокацій з боку КНДР, Росії та Китаю.
Довідка: візит Юн Сок Йоля розпочнеться у понеділок, 24 квітня, і триватиме до п'ятниці, 29 квітня.
- 18 квітня стало відомо, що в Сеулі пройшли перші за понад п’ять років переговори з безпеки між Японією і Південною Кореєю. Вони домовились активізувати безпекову взаємодію на тлі посилення ядерної та ракетної загрози з боку КНДР.
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