Південна Корея та Японія активізують безпекову взаємодію на тлі загроз з боку КНДР
У Сеулі пройшли перші за понад п’ять років переговори з безпеки між Японією і Південною Кореєю. Вони домовились активізувати безпекову взаємодію на тлі посилення ядерної та ракетної загрози з боку КНДР
Про це повідомляє Kyodo.
Високопоставлені посадовці міністерств закордонних справ і оборони двох держав також домовилися посилити координацію зі Сполученими Штатами з тристороннього обміну інформацією в режимі реального часу під час запусків північнокорейських ракет.
Крім того, дипломати й військові Японії та Південної Кореї обговорили безпекову політику країн, що сприяє поглибленню взаєморозуміння і довіри між ними.
Адміністрація президента Південної Кореї Юн Сук Йоля стверджує, що в ситуаціях, які стосуються національних інтересів країни, необхідні попередні консультації та згода.
Як відомо, Токіо і Сеул призупинили переговори з безпеки у 2018 році через історичні розбіжності після того, як Верховний суд Південної Кореї наказав японським компаніям виплатити значні компенсації позивачам за ймовірну примусову працю під час Другої світової війни та колоніального правління Японії на Корейському півострові у 1910-1945 роках.
- Раніше лідер Північної Кореї закликав наростити темпи виробництва збройового ядерного матеріалу, щоб збільшити арсенал країни. А згодом країна провела чергове випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.
- Нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав посилити стримування війни в країні "більш практичними і наступальними методами", щоб протистояти "агресії" з боку США та Південної Кореї.
- Уранці 13 квітня Північна Корея здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря. У КНДР заявили, що тестували нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.
- 15 квітня ЗС Південної Кореї заявили про попереджувальні постріли, аби відбити патрульний корабель КНДР, який тимчасово перетнув спірний західний морський кордон між країнами.
- Згодом високопоставлені чиновники оборонних відомств Японії, Сполучених Штатів і Південної Кореї домовились активізувати тристоронній обмін інформацією в режимі реального часу про ракетні пуски Північної Кореї.
- 17 квітня ВМС Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря.
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