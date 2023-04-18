Про це повідомляє Kyodo.

Високопоставлені посадовці міністерств закордонних справ і оборони двох держав також домовилися посилити координацію зі Сполученими Штатами з тристороннього обміну інформацією в режимі реального часу під час запусків північнокорейських ракет.

Крім того, дипломати й військові Японії та Південної Кореї обговорили безпекову політику країн, що сприяє поглибленню взаєморозуміння і довіри між ними.

Адміністрація президента Південної Кореї Юн Сук Йоля стверджує, що в ситуаціях, які стосуються національних інтересів країни, необхідні попередні консультації та згода.

Як відомо, Токіо і Сеул призупинили переговори з безпеки у 2018 році через історичні розбіжності після того, як Верховний суд Південної Кореї наказав японським компаніям виплатити значні компенсації позивачам за ймовірну примусову працю під час Другої світової війни та колоніального правління Японії на Корейському півострові у 1910-1945 роках.