США, Японія та Південна Корея розпочали навчання з протиракетної оборони

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на командування південнокорейських ВМС.

Навчання почали у рамках активізації зусиль трьох держав із посилення стримування північнокорейських загроз.

У них беруть участь три есмінці, оснащені американськими системами "Іджіс", які являють собою інтегровану мережу засобів виявлення ракет і їхнього ураження, південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago.

У ході маневрів військові відпрацюють виявлення та відстеження цілей, змодельованих комп’ютерною балістичною ракетою, а також обмін інформацією в режимі реального часу.

"Це можливість зміцнити співпрацю в галузі безпеки між Півднем, США та Японією проти прогресуючих ядерних і ракетних загроз з боку Півночі, а також зміцнити можливості наших ВМС реагувати на запуски балістичних ракет", - йдеться у повідомленні офіційного представника ВМС Південної Кореї.

Востаннє три країни проводили такі тристоронні навчання з протиракетної оборони в лютому. А з 3 по 4 квітня військово-морські сили Південної Кореї, США та Японії проводили дводенні протичовнові навчання.