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США, Японія та Південна Корея розпочали навчання з протиракетної оборони

17 квітня, 2023 понедiлок
08:47
Світ Навчання з протиракетної оборони США, Японії і Південної Кореї

17 квітня ВМС Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на командування південнокорейських ВМС.

Навчання почали у рамках активізації зусиль трьох держав із посилення стримування північнокорейських загроз.

У них беруть участь три есмінці, оснащені американськими системами "Іджіс", які являють собою інтегровану мережу засобів виявлення ракет і їхнього ураження, південнокорейський Yulgok Yi I, американський USS Benfold і японський JS Atago.

У ході маневрів військові відпрацюють виявлення та відстеження цілей, змодельованих комп’ютерною балістичною ракетою, а також обмін інформацією в режимі реального часу.

"Це можливість зміцнити співпрацю в галузі безпеки між Півднем, США та Японією проти прогресуючих ядерних і ракетних загроз з боку Півночі, а також зміцнити можливості наших ВМС реагувати на запуски балістичних ракет", - йдеться у повідомленні офіційного представника ВМС Південної Кореї.

Востаннє три країни проводили такі тристоронні навчання з протиракетної оборони в лютому. А з 3 по 4 квітня військово-морські сили Південної Кореї, США та Японії проводили дводенні протичовнові навчання.

  • Раніше лідер Північної Кореї закликав наростити темпи виробництва збройового ядерного матеріалу, щоб збільшити арсенал країни.
  • На початку квітня країна провела чергове випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.
  • А нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав посилити стримування війни в країні "більш практичними і наступальними методами", щоб протистояти "агресії" з боку США та Південної Кореї.
  • Уранці 13 квітня Північна Корея здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря. У КНДР заявили, що тестували нову твердопаливну балістичну ракету Hwasong-18.
  • 15 квітня ЗС Південної Кореї заявили про попереджувальні постріли, аби відбити патрульний корабель КНДР, який тимчасово перетнув спірний західний морський кордон між країнами.
  • Згодом високопоставлені чиновники оборонних відомств Японії, Сполучених Штатів і Південної Кореї домовились активізувати тристоронній обмін інформацією в режимі реального часу про ракетні пуски Північної Кореї.
КНДР
Японія
Південна Корея
США
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