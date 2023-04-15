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Японія, США і Південна Корея планують посилити обмін даними про ракетні випробування КНДР

15 квітня, 2023 субота
11:57
Світ КНДР ракета

Високопоставлені чиновники оборонних відомств Японії, Сполучених Штатів і Південної Кореї домовились активізувати тристоронній обмін інформацією в режимі реального часу про ракетні пуски Північної Кореї

Про це повідомляє видання Kyodo.

Зазначається, що угода була досягнута у Вашингтоні через день після того, як Пхеньян заявив про випробування нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.

Союзники також заявили, що обговорили шляхи відновлення тристоронніх навчань їхніх збройних сил для "більш ефективної" підтримки миру та стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

На тлі потепління у відносинах між Японією та Південною Кореєю три країни вперше з 2020 року провели згадану зустріч на рівні уповноважених осіб.

Наразі США мають системи обміну інформацією про запуски, траєкторію польотів і падіння північнокорейських ракет окремо з Японією і з Південною Кореєю, але їхні азійські союзники не мають механізму обміну такою інформацією в режиму реального часу.

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Видання зазначає, що під час зустрічі офіційні особи повідомили, що вони також обговорили регулярне проведення тристоронніх тренувань із протиракетної оборони та протичовнових навчань для стримування й реагування на дії Північної Кореї, особливо на тлі повідомлень Пхеньяна про випробування в четвер нової твердопаливної МБР Hwasong-18.

Нещодавно Південна Корея повідомила Японію про повне поновлення дії угоди про обмін військовою інформацією GSOMIA, проте цей механізм не дозволяє їм обмінюватися даними в реальному часі.

Зближення Сеула й Токіо підігріло очікування зміцнення тристоронньої співпраці. До того ж Сполучені Штати висловили повну підтримку відновленню зобов’язань Південної Кореї та Японії й заявили про готовність сприяти комунікації між їхніми оборонними відомствами, особливо з використанням GSOMIA.

Окрім Північної Кореї представники трьох країн підтвердили важливість миру та стабільності в Тайванській протоці, де Китай нарощує свою військову активність, і необхідність підтримки зусиль України у відбитті вторгнення РФ.

  • Раніше лідер Північної Кореї закликав наростити темпи виробництва збройового ядерного матеріалу, щоб збільшити арсенал країни.
  • На початку квітня країна провела чергове випробування підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.
  • А нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав посилити стримування війни в країні "більш практичним і наступальним методами", щоб протистояти "агресії" з боку США та Південної Кореї.
  • Уранці 13 квітня Північна Корея здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря

КНДР
Японія
Південна Корея
США
Військові новини
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