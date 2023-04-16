Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь через патрульний катер КНДР
ЗС Південної Кореї заявили про попереджувальні постріли, аби відбити патрульний корабель КНДР, який тимчасово перетнув спірний західний морський кордон між країнами
Про це пише Associated Press.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що північнокорейський патрульний катер перетнув так звану Північну розмежувальну лінію близько 11 години ранку в суботу.
Зазначається, що катер переслідував китайське судно у водах поблизу південнокорейського острова Пхекриндо, але негайно відступив після того, як південнокорейський військовий корабель зробив попереджувальні постріли.
Журналісти ствердили, що, хоча перестрілки між північнокорейськими і південнокорейськими суднами не було, південнокорейський швидкісний катер зіткнувся з китайським. Деякі південнокорейські моряки отримали синці та інші незначні поранення.
- Нагадаємо, високопоставлені чиновники оборонних відомств Японії, Сполучених Штатів і Південної Кореї домовились активізувати тристоронній обмін інформацією в режимі реального часу про ракетні пуски Північної Кореї
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