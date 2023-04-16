Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь через патрульний катер КНДР

Про це пише Associated Press.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що північнокорейський патрульний катер перетнув так звану Північну розмежувальну лінію близько 11 години ранку в суботу.

Зазначається, що катер переслідував китайське судно у водах поблизу південнокорейського острова Пхекриндо, але негайно відступив після того, як південнокорейський військовий корабель зробив попереджувальні постріли.

Журналісти ствердили, що, хоча перестрілки між північнокорейськими і південнокорейськими суднами не було, південнокорейський швидкісний катер зіткнувся з китайським. Деякі південнокорейські моряки отримали синці та інші незначні поранення.