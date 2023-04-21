У КНДР заявили, що їхній статус як ядерної держави є "остаточним і незворотним"
Країни G7 заперечили статус Північної Кореї як ядерної держави, у відповідь на що КНДР заявила, що такий її статус є "остаточним і незворотним"
Про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей, цитує Yonhap.
Так вона відреагувала на слова країн G7, які заявили, що згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Північна Корея "не може мати і ніколи не матиме" статусу держави, яка володіє ядерною зброєю. Також вони засудили недавні незаконні пуски балістичних ракет.
"Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки", - наголосила Чхо Сон Хуей.
Вона додала, що статус КНДР як ядерної держави є "остаточним і незворотним". Також, за її словами, він залишатиметься незаперечним фактом упродовж тисячі років навіть попри невизнання цього Вашингтоном.
Також очільниця МЗС КНДР попередила, що будь-які кроки країн G7, спрямовані на "порушення суверенітету і фундаментальних цінностей" Північної Кореї, отримають сувору відповідь.
Крім того, Чхо Сон Хуей ствердила. що статус Північної Кореї як ядерної держави "не був наданий і є невизнаним". Натомість він був продиктований законом відповідно до необхідності ядерного стримання.
"Ми ніколи не шукатимемо ні від кого визнання чи схвалення, поки у нас є влада протистояти ядерним загрозам США", - зазначила вона.
Міністерка додала, що КНДР вільна від будь-яких договірних зобов'язань, маючи на увазі Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна вийшла з нього 2003 року.
"Північна Корея продовжуватиме вживати заходів на основі всіх законних прав, наданих суверенній державі, доки всі військові загрози з боку США та пов’язаних з ними ворожих сил не будуть повністю усунені, а вороже середовище, яке перешкоджає незалежності та просуванню нації, по суті, не буде усунено", - підсумувала Чхо Сон Хуей.
- 17 квітня Північна Корея заявила, що її розроблення стратегічної ядерної зброї спрямоване на самооборону на випадок загроз із боку Сполучених Штатів.
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