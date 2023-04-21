У КНДР заявили, що їхній статус як ядерної держави є "остаточним і незворотним"

Про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей, цитує Yonhap.

Так вона відреагувала на слова країн G7, які заявили, що згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Північна Корея "не може мати і ніколи не матиме" статусу держави, яка володіє ядерною зброєю. Також вони засудили недавні незаконні пуски балістичних ракет.

"Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки", - наголосила Чхо Сон Хуей.

Вона додала, що статус КНДР як ядерної держави є "остаточним і незворотним". Також, за її словами, він залишатиметься незаперечним фактом упродовж тисячі років навіть попри невизнання цього Вашингтоном.

Також очільниця МЗС КНДР попередила, що будь-які кроки країн G7, спрямовані на "порушення суверенітету і фундаментальних цінностей" Північної Кореї, отримають сувору відповідь.

Крім того, Чхо Сон Хуей ствердила. що статус Північної Кореї як ядерної держави "не був наданий і є невизнаним". Натомість він був продиктований законом відповідно до необхідності ядерного стримання.

"Ми ніколи не шукатимемо ні від кого визнання чи схвалення, поки у нас є влада протистояти ядерним загрозам США", - зазначила вона.

Міністерка додала, що КНДР вільна від будь-яких договірних зобов'язань, маючи на увазі Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Країна вийшла з нього 2003 року.

"Північна Корея продовжуватиме вживати заходів на основі всіх законних прав, наданих суверенній державі, доки всі військові загрози з боку США та пов’язаних з ними ворожих сил не будуть повністю усунені, а вороже середовище, яке перешкоджає незалежності та просуванню нації, по суті, не буде усунено", - підсумувала Чхо Сон Хуей.