Танки Leopard 2 та партія БТР M-113: Іспанія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії БТР M-113
Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії, відповідну заяву Роблес зробила на засіданні у форматі "Рамштайн".
"Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, відзначивши, серед іншого, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 ТОА", – йдеться в повідомленні.
Очільниця міноборони також відзначила хороший прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії, де станом на сьогоднішній день пройшли навчання 1500 осіб.
- Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що перші шість танків Leopard 2A4, які передала ЗСУ Іспанія, вже в Польщі і залізницею будуть доставлені в Україну.
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