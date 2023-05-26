Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії, відповідну заяву Роблес зробила на засіданні у форматі "Рамштайн".

"Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, відзначивши, серед іншого, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 ТОА", – йдеться в повідомленні.

Очільниця міноборони також відзначила хороший прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії, де станом на сьогоднішній день пройшли навчання 1500 осіб.