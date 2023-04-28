Перші шість танків Leopard 2A4, які передала ЗСУ Іспанія, вже в Польщі

Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo.

Маргарита Роблес зазначила у п'ятницю, 28 квітня, що перші шість танків Leopard 2A4, які Іспанія обіцяла Україні, вже прибули до Польщі через тиждень після виходу з порту Сантандер. Далі "леопарди" поїдуть залізницею на позицію, якої не розголошують з міркувань безпеки.

"Сьогодні вранці до польського порту прибули шість "леопардів", які були відремонтовані Іспанією та будуть доставлені в Україну. Сьогодні починається залізничний шлях", – сказала пані міністр.

Іспанія також має відправити ще чотири танки Leopard, які зараз ремонтують на заводі в Севільї. Роблес зазначила, що вони були в гіршому стані, тому знадобиться близько двох місяців, щоб відремонтувати їх і відправити в Україну.