Перші шість танків Leopard 2A4, які передала ЗСУ Іспанія, вже в Польщі
Шість танків Leopard, які надала Україні Іспанія, вже перебувають у Польщі, звідки залізницею вирушать до України
Цю інформацію підтвердила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише El Mundo.
Маргарита Роблес зазначила у п'ятницю, 28 квітня, що перші шість танків Leopard 2A4, які Іспанія обіцяла Україні, вже прибули до Польщі через тиждень після виходу з порту Сантандер. Далі "леопарди" поїдуть залізницею на позицію, якої не розголошують з міркувань безпеки.
"Сьогодні вранці до польського порту прибули шість "леопардів", які були відремонтовані Іспанією та будуть доставлені в Україну. Сьогодні починається залізничний шлях", – сказала пані міністр.
Іспанія також має відправити ще чотири танки Leopard, які зараз ремонтують на заводі в Севільї. Роблес зазначила, що вони були в гіршому стані, тому знадобиться близько двох місяців, щоб відремонтувати їх і відправити в Україну.
- Спочатку Іспанія планувала відправити Україні шість танків Leopard. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив неоголошений візит до Києва в річницю вторгнення Росії і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов’язання до 10 бойових машин.
- 16 березня Роблес за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердила, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 на додачу до шести обіцяних раніше
- 12 квітня в Іспанії підтвердили, що перші 6 танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня. Про те, що найближчими днями Іспанія поставить Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2A4, повідомив 22 квітня й очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Він зазначив, що після поставки перших шести танків буде другий пакет з іще чотирма танками Leopard 2A4.
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