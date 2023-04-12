В Іспанії підтвердили, що перші 6 танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес пообіцяла, що перші шість обіцяних танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня. Їх відправлять морем
Про це вона сказала на зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, передає El Pais.
За словами міністерки, окрім танків, Україні також нададуть 20 бронетранспортерів.
"Є ще чотири танки Leopard, які вже перебувають у ремонті, щоб їх можна було доставити якнайшвидше", - сказала Роблес.
Також вона зазначила, що Іспанія продовжить тренувати українських військових.
"Україна захищає не лише свій суверенітет і територіальну цілісність, а й наші цінності, цінності спільноти, яка вірить у мир і демократію. Тому наша підтримка разом із нашими партнерами та союзниками є тотальною та абсолютною для України, і буде такою, скільки буде потрібно", - наголосила Роблес.
- Раніше в Іспанії вже казали, що відправлять Україні танки у другій половині квітня.
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