Іспанія відправить в Україну танки Leopard у другій половині квітня, – Міноборони

Про це пишуть Reuters.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила в інтерв'ю телеканалу 24H, що 6 танків Leopard 2A4, які Іспанія зобов'язалася відправити в Україну, покинуть країну в другій половині квітня.

Вона додала, що армійські служби країни працюють над чотирма додатковими танками, щоб зробити їх готовими до бою і, можливо, також відправити їх в Україну.