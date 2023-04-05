Іспанія відправить в Україну танки Leopard у другій половині квітня, – Міноборони
Іспанія оголосила про передачу шести танків Leopard 2A4 в Україну, міністр оборони Маргарита Роблес заявила, що їх відправлять у другій половині квітня
Про це пишуть Reuters.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила в інтерв'ю телеканалу 24H, що 6 танків Leopard 2A4, які Іспанія зобов'язалася відправити в Україну, покинуть країну в другій половині квітня.
Вона додала, що армійські служби країни працюють над чотирма додатковими танками, щоб зробити їх готовими до бою і, можливо, також відправити їх в Україну.
- El Pais розповіли джерела в іспанських урядових колах, що країна має намір передати Україні перші шість важких бойових танків Leopard 2 після Великодня. Танки вже відремонтували, нині вони беруть участь у навчаннях.
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