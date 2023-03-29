Про це El Pais розповіли джерела в іспанських урядових колах.

"Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла українській владі для протистояння російському вторгненню", - пише видання.

За інформацією ЗМІ, танки вже відремонтували на заводі в Севільї, цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.

Варто зазначити, що Великдень у християн східного обряду цьогоріч припадає на 16 квітня. Водночас віряни західного обряду святкуватимуть його 9 квітня.