Іспанія передасть Україні танки Leopard після Великодня, – El Pais
Іспанія має намір передати Україні перші шість важких бойових танків Leopard 2 після Великодня. Танки вже відремонтували, нині вони беруть участь у навчаннях
Про це El Pais розповіли джерела в іспанських урядових колах.
"Іспанія відразу після Великодня направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4, які вона пообіцяла українській владі для протистояння російському вторгненню", - пише видання.
За інформацією ЗМІ, танки вже відремонтували на заводі в Севільї, цього тижня вони беруть участь в навчаннях зі стрільби на маневреному полігоні Серро Муріано в Кордові.
Варто зазначити, що Великдень у християн східного обряду цьогоріч припадає на 16 квітня. Водночас віряни західного обряду святкуватимуть його 9 квітня.
- Про намір передати Україні танки Іспанія оголосила наприкінці січня. Усього Україна отримає 10 танків.
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