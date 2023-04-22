Найближчими днями Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2A4, - очільник МЗС Альбарес

Про це повідомив очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Mediengruppe, цитує Tagesschau.

Він зазначив, що після поставки перших шести танків, буде другий пакет з іще чотирма танками Leopard 2A4. Також він додав, що Іспанія підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

"Це включає гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння", - наголосив Альбарес.

Видання нагадує, що за останні декілька тижнів 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку як члени екіпажу та техніки на основних бойових танків Leopard. Загалом у країни є 347 танків Leopard. З них 108 належать до старішого варіанту 2A4, 239 - до новішого типу 2А6. Іспанія наразі не планує передавати Україні новіші моделі танків Leopard, оскільки вони потрібні для власної національної оборони країни.