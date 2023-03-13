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Українські військові завершили навчання на танках Leopard в Іспанії

13 березня, 2023 понедiлок
22:04
війна з Росією Leopard 2

У понеділок, 13 березня, понад півсотні українських військових завершили чотиритижневі тренування з керування бойовим танком Leopard 2A4 в Іспанії

Про це повідомляє Reuters із посиланням на збройні сили Іспанії.

Навчання на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса пройшли 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків

"Це було напружено", - сказав іспанський викладач капітан Контрерас.

Іспанський військовий зазнчив, що українці повернуться додому з "дуже прийнятними знаннями" про танки Leopard.

"Хоча танки були різними, було багато систем, які збігалися, і це значно полегшило роботу. Разом з тим, разом із мотивацією, яку привніс особовий склад, і їхнім бажанням вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до ведення бою", - сказав капітан Контрерас.

В одного з українських військових, які навчаються, на рукаві під українським прапором була нашивка з написом "Свобода або смерть".

  • Наприкінці лютого в Україну прибули перші танки Leopard, надані Україні партнерами.
  • Канада пообіцяла надати Україні загалом 8 танків Leopard 2.
  • Іспанія розпочала ремонт танків Leopard для передачі Україні та підготовку екіпажів.
  • 7 березня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про відправку Україні 10 танків Leopard 2 до кінця тижня (до 12 березня) на додачу до 4 уже відправлених.
  • Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що до кінця березня Україна отримає 18 танків Leopard 2A6 від Німеччини та 3 танки від Португалії.
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