Українські військові завершили навчання на танках Leopard в Іспанії

Про це повідомляє Reuters із посиланням на збройні сили Іспанії.

Навчання на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса пройшли 40 членів екіпажу танка та 15 спеціалістів-механіків

"Це було напружено", - сказав іспанський викладач капітан Контрерас.

Іспанський військовий зазнчив, що українці повернуться додому з "дуже прийнятними знаннями" про танки Leopard.

"Хоча танки були різними, було багато систем, які збігалися, і це значно полегшило роботу. Разом з тим, разом із мотивацією, яку привніс особовий склад, і їхнім бажанням вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до ведення бою", - сказав капітан Контрерас.

В одного з українських військових, які навчаються, на рукаві під українським прапором була нашивка з написом "Свобода або смерть".