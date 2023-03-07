Цього тижня до України відправлять іще 10 танків Leopard, – міноборони Польщі
Польща відправить Україні ще десять бойових танків Leopard 2 цього тижня. Таким чином ЗСУ отримають другу партію з обіцяних 14 танків
Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав на пресконференції 7 березня, передає The Guardian.
"Чотири (танки) вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня", — сказав міністр.
Загалом Польща пообіцяла надіслати 14 танків Leopard 2.
- 24 лютого Польща стала першою країною, яка успішно передала перші чотири танки Leopard 2A4 Україні.
- 27 лютого стало відомо, що Україна також отримає від Польщі 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.26
Купівля 38.26Продаж 39.11
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе