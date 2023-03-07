Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак сказав на пресконференції 7 березня, передає The Guardian.

"Чотири (танки) вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня", — сказав міністр.

Загалом Польща пообіцяла надіслати 14 танків Leopard 2.