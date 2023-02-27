Про це сказав глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає PAP.

"Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів", – зазначив він.

Чиновник також наголосив, що обіцяні прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким танки PT-91 та Т-72 також "є питанням тижнів".

"Вони практично у процесі передання, тому незабаром будуть в Україні", – додав він.