У Польщі розповіли, коли передадуть Україні 10 танків Leopard 2А4 і 60 танків PT-91 Twardy
Україна отримає від Польщі 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy впродовж кількох тижнів – тільки-но завершаться навчання українських військових
Про це сказав глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає PAP.
"Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів", – зазначив він.
Чиновник також наголосив, що обіцяні прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким танки PT-91 та Т-72 також "є питанням тижнів".
"Вони практично у процесі передання, тому незабаром будуть в Україні", – додав він.
- Посол Німеччини Анка Фельдгузен заявила, що 18 танків Leopard 2 A6 надійдуть до України із ФРН до кінця березня.
- 24 лютого Польща стала першою країною, яка успішно передала перші чотири танки Leopard 2A4 Україні.
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