В Іспанії розпочали ремонт танків Leopard і формування їхніх екіпажів для України

Про це заявила очільниця міноборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю La Vanguardia.

Вона зазначила, що наразі ремонтують Leopard серії 2А4. Вони зберігалися в Сарагосі в "плачевних умовах".

"Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами", - наголосила Роблес.

Вона додала, що також уже розпочалася підготовка екіпажів танків.

"Водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих Leopard та команд, які займатимуться їх обслуговуванням", - сказала міністерка оборони Іспанії.