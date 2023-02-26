В Іспанії розпочали ремонт танків Leopard і формування їхніх екіпажів для України
Іспанія розпочала ремонт танків Leopard, які невдовзі передадуть Україні, та вже формує їхні екіпажі
Про це заявила очільниця міноборони Іспанії Маргарита Роблес в інтерв'ю La Vanguardia.
Вона зазначила, що наразі ремонтують Leopard серії 2А4. Вони зберігалися в Сарагосі в "плачевних умовах".
"Незабаром капітальний ремонт буде завершено. Це дозволить включити їх до складу батальйону разом із танками, подарованими іншими країнами", - наголосила Роблес.
Вона додала, що також уже розпочалася підготовка екіпажів танків.
"Водночас ми вже розпочали підготовку екіпажів цих Leopard та команд, які займатимуться їх обслуговуванням", - сказала міністерка оборони Іспанії.
- 24 лютого прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що запит Володимира Зеленського на винищувачі НАТО є цілком легітимним, тому іспанські посадовці розглянуть його.
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