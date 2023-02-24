Іспанія вивчить запит України щодо передачі винищувачів, - прем'єр Санчес

Про це мовиться в газеті El Pais.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає прохання президента України Володимира Зеленського щодо винищувачів НАТО "легітимним". "Ми повинні це вивчити", - сказав він в інтерв’ю.

У газеті нагадали, що посадовець Педро Санчес відвідав Київ 23 лютого: "Сьогодні, через рік, я бачу набагато впевненішу у своїх силах Україну, яка чітко побачила, що може протистояти жорстокому нападу агресора. Я бачив набагато досвідченішого президента Зеленського, який має чіткі уявлення про те, яким має бути не лише час боротьби з агресором, а й варіанти виходу до миру".