Іспанія вивчить запит України щодо передачі винищувачів, - прем'єр Санчес
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що запит Володимира Зеленського на винищувачі НАТО є цілком легітимним, тому іспанські посадовці розглянуть його
Про це мовиться в газеті El Pais.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вважає прохання президента України Володимира Зеленського щодо винищувачів НАТО "легітимним". "Ми повинні це вивчити", - сказав він в інтерв’ю.
У газеті нагадали, що посадовець Педро Санчес відвідав Київ 23 лютого: "Сьогодні, через рік, я бачу набагато впевненішу у своїх силах Україну, яка чітко побачила, що може протистояти жорстокому нападу агресора. Я бачив набагато досвідченішого президента Зеленського, який має чіткі уявлення про те, яким має бути не лише час боротьби з агресором, а й варіанти виходу до миру".
- У США продовжуються обговорення питання передачі Україні бойових літаків четвертого та п'ятого поколінь, там відзначають зацікавленість у тому кількох країн Європи.
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