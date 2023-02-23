"Є зацікавлені країни": Нуланд заявила, що США обговорюють надання Україні винищувачів
У США продовжуються обговорення питання передачі Україні бойових літаків четвертого та п'ятого поколінь, відзначивши зацікавленість у тому кількох країн Європи
Про це заявила заступника голови Держдепу Вікторія Нуланд в інтерв'ю The Washington Post.
За її словами, США потрібно бути впевненими в тому, що коли б не закінчилася війна, Україна є достатньо сильною для того, щоб захистити себе та не дати російському диктатору організувати чергове вторгнення.
"Нам потрібно думати про сильну інтегровану протиповітряну оборону для України, яка включатиме деякі речі, які вже були надані, але, можливо, і ті, які ми ще не надали", - уточнила чиновниця.
Нуланд також запитали про можливу передачу Україні американських винищувачів четвертого (F-14, F-15 та F-16) та п'ятого (F-22 та F-35) поколінь.
"Знаєте, ми продовжуємо вести ці розмови як усередині країни, розглядаючи довгострокову протиповітряну оборону, так і з Україною", - відповіла вона.
Заступник голови Держдепу додала, що є кілька країн Європи, які зацікавлені у таких постачаннях Україні.
Варто зауважити, що винищувачі п'ятого покоління є на сьогодні найсучаснішими. Зокрема, вони можуть здійснювати політ на надзвукових швидкостях без використання форсажу (режим роботи реактивних двигунів), а також використовуються для знищення повітряних, наземних та надводних цілей. У Росії зараз таким літаком є Су-57.
- Також сьогодні, 23 лютого, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що бойові літаки, які є в наявності у країн-членів НАТО, можуть передати Україні.
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