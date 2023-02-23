Про це пише Sky News.

Воллес підкреслив, що битва в Україні – "не конфлікт НАТО". Водночас на запитання, чи можуть бути відправлені до Києва винищувачі НАТО, він відповів ствердно.

"Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29", - сказав очільник міноборони Великої Британії.