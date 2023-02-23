Очільник міноборони Великої Британії заявив, що Україна може отримати літаки НАТО
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що бойові літаки, які є в наявності у країн-членів НАТО, можуть бути передані Україні
Про це пише Sky News.
Воллес підкреслив, що битва в Україні – "не конфлікт НАТО". Водночас на запитання, чи можуть бути відправлені до Києва винищувачі НАТО, він відповів ствердно.
"Я думаю, що вже йдуть розмови про те, що східноєвропейська країна постачатиме МіГ-29", - сказав очільник міноборони Великої Британії.
- Раніше Воллес казав, що Україна може розраховувати на постачання сучасних винищувачів лише після завершення війни з РФ.
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