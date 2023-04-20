Іспанія 21 квітня оприлюднить новий пакет військової допомоги Україні

Про це повідомляють 20 квітня у пресслужбі Міністерства оборони Іспанії.

Очікується, що під час засідання у форматі "Рамштайн" керівниця оборонного відомства країни Маргарита Роблес підтвердить безперервність підтримки з боку Іспанії, підтвердить заходи гуманітарної та медичної допомоги.

У повідомленні йдеться про те, що найближчим часом буде надіслано нові партії матеріальних засобів. Вони стосуються прохання щодо надання підтримки, яке було озвучено міністром Олексієм Резніковим під час його візиту до Мадрида 12 квітня.

Нові поставки спрямовані на посилення Збройних Сил України у різних сферах. Зокрема, це стосується посилення мобільності військ, бронювання та захисту сухопутних військ, протиповітряної оборони, а також здатності до захисту та морського та десантного проєктування. У відомстві вважають, що допомога у морській компоненті вважається однією з основних, адже дозволяє вивозити українське зерно через акваторію Чорного моря, необхідне для підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН і допомоги африканським і азійським країнам, які найбільше постраждали від голоду.

У відомстві також зазначили, що триває підготовка українських військових в Іспанії. Бійці тренуються у координаційному центрі Толедо. Наразі кількість солдатів, яких навчають Збройні сили Іспанії, становить майже 1200 осіб. Очікується, що загальна кількість буде щонайменше 2 тисячі цього року. Окрім збільшення персоналу, який підлягає навчанню, слід виділити постійне розширення спеціалізованих напрямків навчання.