У Європарламенті ухвалили збільшення обсягів виробництва боєприпасів та ракет для України, однак були голоси й проти, - кореспондентка Еспресо
Тетяна Висоцька, кореспондентка Еспресо, розказала деталі щодо ухвалення 1 червня у Європейському парламенті проєкту на підтримку збільшення обсягів виробництва боєприпасів та ракет для України
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Обговорення проєкту були активні, вони продовжилися і під час сесійного засідання. Після того, як акт про збільшення обсягів виробництва боєприпасів був затверджений, ця тема передається на рівень Європейської Ради. Почнуться перемовини з кожною окремо державою ЄС, яка розповість про свої можливості щодо надання Україні боєприпасів або щодо нарощення виробництва. Насамперед мова йде про ті боєприпаси, у яких є велика недостача, а це ракети класу "земля - земля", артилерійські снаряди, комплектуючі до ракет та інших боєприпасів. Тому у терміновому порядку починаються переговори на рівні Європейської Ради, після чого створять оновлений документ, акт про підтримку боєприпасів, який знову буде винесений на голосування у Європарламенті", - сказала журналістка.
Кореспондентка зауважила, що голосування планується на липень 2023 року, але можливо цей документ з'явиться у порядку денному сесії Європарламенту вже у червні.
"Дуже цікаво подивитися на цифри, як приймався цей проєкт: підтримали 446 депутатів, проти – 67, а утрималися – 112. Чому майже третина депутатів не підтримала проєкт? Є кулуарна версія, що образилася група представників з фракції Зелених у Європарламенті, тому що під час обговорення їхні правки були відкинуті більшістю. Понад 50 депутатів від Зелених утрималися, а 6 - проти. Також цікаво, хто голосував проти ухвалення проєкту. Отже, можу сказати, яка держава скільки дала нам голосів проти: Німеччина – 13 з 67, Італія – 8, Іспанія – 7, Португалія – 5, Мальта та Словаччина по 4, Франція, Чехія та Нідерланди по 3, а інші країни по одному голосу", - повідомила Висоцька.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України.
- 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
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- 1 червня Європарламент підтримав збільшення виробництва боєприпасів для України
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