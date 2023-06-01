Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Обговорення проєкту були активні, вони продовжилися і під час сесійного засідання. Після того, як акт про збільшення обсягів виробництва боєприпасів був затверджений, ця тема передається на рівень Європейської Ради. Почнуться перемовини з кожною окремо державою ЄС, яка розповість про свої можливості щодо надання Україні боєприпасів або щодо нарощення виробництва. Насамперед мова йде про ті боєприпаси, у яких є велика недостача, а це ракети класу "земля - земля", артилерійські снаряди, комплектуючі до ракет та інших боєприпасів. Тому у терміновому порядку починаються переговори на рівні Європейської Ради, після чого створять оновлений документ, акт про підтримку боєприпасів, який знову буде винесений на голосування у Європарламенті", - сказала журналістка.

Кореспондентка зауважила, що голосування планується на липень 2023 року, але можливо цей документ з'явиться у порядку денному сесії Європарламенту вже у червні.



"Дуже цікаво подивитися на цифри, як приймався цей проєкт: підтримали 446 депутатів, проти – 67, а утрималися – 112. Чому майже третина депутатів не підтримала проєкт? Є кулуарна версія, що образилася група представників з фракції Зелених у Європарламенті, тому що під час обговорення їхні правки були відкинуті більшістю. Понад 50 депутатів від Зелених утрималися, а 6 - проти. Також цікаво, хто голосував проти ухвалення проєкту. Отже, можу сказати, яка держава скільки дала нам голосів проти: Німеччина – 13 з 67, Італія – 8, Іспанія – 7, Португалія – 5, Мальта та Словаччина по 4, Франція, Чехія та Нідерланди по 3, а інші країни по одному голосу", - повідомила Висоцька.