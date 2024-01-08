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Головна Війна з Росією У ДПСУ назвали напрямок, на якому ворог застосовує найбільше ДРГ

У ДПСУ назвали напрямок, на якому ворог застосовує найбільше ДРГ

8 січня, 2024 понедiлок
12:29
Війна з Росією прикордонник

Російська окупаційна армія продовжує обстріли прикордонних територій трьох областей України. Також спостерігається активна робота диверсійних груп

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ворог не відмовляється використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активний напрямок використання ДРГ - це Сумщина", - сказав він.

За його словами, за минулий тиждень було зафіксовано майже 500 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. А протягом грудня ворог здійснив понад 2 тис. обстрілів. При цьому найбільше атак припадає на Харківщину.

За минулий тиждень підрозділи ДПСУ знищили дві ворожі гаубиці, десятки одиниць техніки, десяток ворожих БПЛА, у тому числі дві "шахеди", резюмував Демченко.

Сумщина
Чернігівщина
Держприкордонслужба
окупанти
Харківщина
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