У ДПСУ назвали напрямок, на якому ворог застосовує найбільше ДРГ

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ворог не відмовляється використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активний напрямок використання ДРГ - це Сумщина", - сказав він.

За його словами, за минулий тиждень було зафіксовано майже 500 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. А протягом грудня ворог здійснив понад 2 тис. обстрілів. При цьому найбільше атак припадає на Харківщину.

За минулий тиждень підрозділи ДПСУ знищили дві ворожі гаубиці, десятки одиниць техніки, десяток ворожих БПЛА, у тому числі дві "шахеди", резюмував Демченко.