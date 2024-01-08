У ДПСУ назвали напрямок, на якому ворог застосовує найбільше ДРГ
Російська окупаційна армія продовжує обстріли прикордонних територій трьох областей України. Також спостерігається активна робота диверсійних груп
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Ворог не відмовляється використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активний напрямок використання ДРГ - це Сумщина", - сказав він.
За його словами, за минулий тиждень було зафіксовано майже 500 обстрілів прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. А протягом грудня ворог здійснив понад 2 тис. обстрілів. При цьому найбільше атак припадає на Харківщину.
За минулий тиждень підрозділи ДПСУ знищили дві ворожі гаубиці, десятки одиниць техніки, десяток ворожих БПЛА, у тому числі дві "шахеди", резюмував Демченко.
- У грудні 2023 року ДПСУ повідомляла, що українські прикордонники відкрили вогонь по російській диверсійно-розвідувальній групі, яка рухалася з території РФ в бік Сумської області.
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