Що робити, якщо Ви побачили ворожі ДРГ або диверсантів: СБУ опублікувала інструкцію

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на допис СБУ.



Так, варто звертати увагу, ящо підозрілі особи спілкуються з російським акцентом, не орієнтуються а місцевості, знімають фото або відео території, ставлять мітки або просять мобільний, щоб подзвонити.



Необхідно запам'ятати їх прикмети - наприклад, одяг та зовнішність. Не варто показувати їм документи та вказувати дорогу, або давати телефон для дзвінка.



Якщо Ви все-таки дали підозрілій особі свій телефон, зафіксуйте номер, на який вона телефонувала.



СБУ закликала усіма доступними способами інформувати службу про час та місце, де ви бачили ймовірних диверсантів - їхню кількість, зміст розмови, номери, колір та марки автівок, напрямок руху, прикмети.



Служба просить одразу повідомити у чат-бот СБУ в Telegram чи на контактні телефони тероборони ЗСУ у Вашому регіоні, або за номером 102.



Якщо поруч є представники тероборони ЗСУ чи правоохоронці, у службі радять спробувати відразу затримати диверсантів. Робити це варто лише якщо Ви впевнені у своїх силах і маєте численну перевагу над ворогом.







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