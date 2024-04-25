Росіяни вдарили КАБами по інфраструктурі Сум
Російські окупанти у четвер, 25 квітня, атакували інфраструктуру Сум керованими авіаційними бомбами
Про це інформує Сумська ОВА.
"Сьогодні, 25 квітня ворог застосував КАБ, вдаривши по інфраструктурі міста Суми", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що наразі на місці влучання працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
- 25 квітня російська армія атакувала ракетою Черкаську область. Унаслідок цього є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, постраждали 6 людей.
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