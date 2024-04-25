РФ атакувала Черкащину: 6 постраждалих, пошкоджено критичну інфраструктуру

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Зазначається, що росіяни запустили по регіону швидкісну ціль, там відпрацював комплексний захист ППО.

За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Крім цього, постраждали 6 людей.