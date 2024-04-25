РФ атакувала Черкащину: 6 постраждалих, пошкоджено критичну інфраструктуру
Російська окупаційна армія вранці 25 квітня атакувала ракетою Черкаську область. Унаслідок цього є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, постраждали 6 людей
Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Зазначається, що росіяни запустили по регіону швидкісну ціль, там відпрацював комплексний захист ППО.
За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі. Крім цього, постраждали 6 людей.
- У середу, 24 квітня, російська армія завдала ракетного удару по передмістю Сум.
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