Росіяни завдали удару по передмістю Сум

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

У військовій адміністрації зазначили, що наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. На місці працюють всі необхідні служби.

Вибух стався під час повітряної тривоги. У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для областей, де вона оголошена.