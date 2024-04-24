Росіяни завдали удару по передмістю Сум
У середу, 24 квітня, російська армія завдала ракетного удару по передмістю Сум
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.
У військовій адміністрації зазначили, що наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. На місці працюють всі необхідні служби.
Вибух стався під час повітряної тривоги. У Повітряних силах повідомляли про ракетну небезпеку для областей, де вона оголошена.
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