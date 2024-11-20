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РФ вдарила ракетою по Прилуках на Чернігівщині: постраждав цивільний, є пошкодження

Катерина Єсікова
20 листопада, 2024 середа
08:53
Війна з Росією

Увечері 19 листопада російська ракета поцілила в адміністративну будівлю у Прилуках Чернігівської області. Через це постраждав цивільний

Зміст

Про це повідомляє Нацполіція та глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Так, російські війська завдали ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки 70-річний місцевий мешканець зазнав поранень, також пошкоджено цивільну інфраструктуру. 

"Унаслідок влучання сталася пожежа адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці", - повідомив очільник ОВА.

  • У вівторок, 19 листопада, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. В Київській області кілька разів спрацювала протиповітряна оборона. Вибухи чули і в столиці.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Чернігівщина
Військові новини
ракетний удар
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