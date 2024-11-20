РФ вдарила ракетою по Прилуках на Чернігівщині: постраждав цивільний, є пошкодження

Про це повідомляє Нацполіція та глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Так, російські війська завдали ракетного удару по місту Прилуки Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки 70-річний місцевий мешканець зазнав поранень, також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

"Унаслідок влучання сталася пожежа адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці", - повідомив очільник ОВА.