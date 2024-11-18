Викладати відео зі знайденими під час обшуків грошима до обвинувального вироку суду - це шоу, - нардеп Осадчук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Корупція - це ж не причина, корупція - це наслідок. Наслідок неефективності державних інституцій. Наслідок невиконання законів. Наслідок слабкості державного апарату. Наслідок невиконання елементарних правил добору і контролю державних службовців і так далі, і так далі. І з корупцією треба не боротися, це, знову ж таки для багатьох не новина. Корупції треба запобігати. Профільний закон називається “Закон України про запобігання корупції”, тому що для того, щоб її не було, треба виконати всю домашню роботу, і тоді всі корупційні ризики можна знизити. Але насправді це медійно не дуже цікаво, всі люблять шоу, всі люблять хайп", - сказав він.

Андрій Осадчук також зазначив, що коли профільні органи оприлюднюють відео з обшуків до обвинувального вироку - це порушення законодавства.

"Наші відважні антикорупційні органи, особливо САП і НАБУ продовжують викладати відео з грошима. Хоча насправді це порушення законодавства, тому що ці гроші, які знайшли під час обшуку, це докази в кримінальній справі, які треба пред’являти не вам з нами, а суду. А коли суд визнає, що це дійсно достатній доказ, і коли людину визнають злочинцем, от тоді це треба повідомляти, але це нецікаво, цікаво робити шоу. От тому ми десятий рік і знаходимось у цій ситуації", - зауважив нардеп.