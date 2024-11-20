Українська ППО за ніч знищила 56 російських дронів і 2 ракети

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Від 19:30 19 листопада до ранку наступного дня росіяни завдали удару зенітною керованою ракетою С-300 із Білгородщини по Харківщині, а також 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

Також окупанти били керованими авіабомбами та випустили 122 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Орел і Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Наразі підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Крім того, внаслідок активної протидії 58 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах. Ще 6 безпілотників вийшли з повітряного простору України: 5 — в Росію, а один — в Білорусь.