Вийшов перший повний трейлер "Minecraft: Фільм"

Відео зʼявилося на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures.

Студія Warner Bros. показала трейлер пригодницького екшну "Minecraft: Фільм" режисера Джареда Гесса. У головних ролях знялися зірка "Аквамена" і "Гри престолів" Джейсон Момоа, комік, відомий за фільмами "Відпочинок за обміном" та "Початок часів" Джек Блек, зірка "Венздей" Емма Маєрс, зірка серіалу "Помаранчевий — хіт сезону"Даніель Брукс, мама Стіфлера в серії фільмів "Американський пиріг" Дженніфер Кулідж і Себастьян Юджин Гансен.

Трейлер від Warner Bros., Mojang Studios та Legendary розкриває, як Стів опинився в чарівному кубічному світі.

"У дитинстві я марив шахтами", - згадує Стів, якого грає Джек Блек.

Його персонаж ділиться, що ніщо не могло втримати його від шахт. Він увійшов у портал і потрапив у чарівний світ, у якому можна створити що завгодно з блоків. На відміну від Стіва, четверо невдах Ґаррет "Сміттяр" Ґаррісон, Генрі, Наталі та Дон, налаштовані скептично. Головні герої, пройшовши таємничий портал, потрапляють у Верхній світ Minecraft – химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві.

"Це місце не має сенсу", - зауважує Наталі, яку грає Маєрс.

"Хіба я не знаю? — відповідає Стів. - Є темні голоси, які хочуть знищити цей світ. Якщо ми хочемо їх зупинити, нам потрібно створити щось дивовижне. Рушаймо у схованку".

Пікселізовані мечі, крила та перлини цього краю показують, наскільки всесвіт Minecraft безмежний. Але коли настає ніч, на групу гостей у дикій місцевості чатують монстри. Щоб повернутися додому, героям доведеться пізнати цей світ (і захистити його від злих істот, таких як Піґліни та Зомбі). Для цього герої вирушать у магічний квест з новим знайомим, досвідченим майстром Стівом. Спільна пригода випробує усіх п'ятьох на сміливість та подарує можливість віднайти унікальні навички, які роблять кожного з них неповторним творцем. Саме ці навички потрібні їм для успіху в реальному світі.

Сценаристами "Minecraft: Фільм" стали Кріс Бовман і Габбел Палмер. Премʼєра в Україні запланована на 3 квітня 2025 року.

Minecraft є найбільш продаваною відеогрою всіх часів. Загалом продано понад 300 млн копій по всьому світу. Попри те, що вона була вперше випущена у 2011 році компанією Mojang Studios, гра залишається неймовірно популярною. Зазначається, що Minecraft має близько 140 млн активних гравців щомісяця. Гра заохочує гравців створювати об’єкти та будувати конструкції, хоча є також режим виживання, який включає бойові елементи.