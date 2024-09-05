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Warner Bros. показала перший трейлер кіноадаптації гри Minecraft

Дар'я Тарасова
5 вересня, 2024 четвер
12:28
Кіно

Вийшов перший тизер-трейлер "Minecraft: Фільм" - ігрової адаптації відеогри Minecraft, що є найбільш продаваною відеогрою в світі. Премʼєра в Україні відбудеться 3 квітня 2025 року

Зміст

Відео зʼявилося на YouTube-каналі Warner Bros. Pictures Ukraine. 

Студія Warner Bros. показала український трейлер сімейного пригодницького екшена "Minecraft: Фільм" від режисера Джареда Гесса. Події фільму розгортаються у світі Minecraft.

Як зазначається в описі, головними героями стають четверо невдах Ґаррет "Сміттяр" Ґаррісон, Генрі, Наталі та Дон, які розвʼязують свої буденні проблеми. Та одного дня, пройшовши таємничий портал, вони потрапляють у Верхній світ Minecraft – химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. 

Фото: скриншот з відео

Щоб повернутися додому, їм доведеться пізнати цей світ (і захистити його від злих істот, таких як Піґліни та Зомбі). Для цього герої вирушать у магічний квест з новим знайомим, досвідченим майстром Стівом. Спільна пригода випробує усіх п'ятьох на сміливість та подарує можливість віднайти унікальні навички, які роблять кожного з них неповторним творцем. Саме ці навички потрібні їм для успіху в реальному світі.

У фільмі знялися Джейсон Момоа ("Аквамен і загублене королівство", "Форсаж Х"), Джек Блек ("Панда Кунг-Фу 4", "Бордерлендз"), Емма Маєрз (серіал "Венздей"), Даніель Брукс (серіал "Миротворець"), Себастіан Юджин Гансен ("Судити по совісті"), Дженніфер Кулідж ("Білий лотос") та інші.

В українському прокаті фільм стартує 3 квітня 2025 року.

Minecraft є найбільш продаваною відеогрою всіх часів. Загалом продано понад 300 млн копій по всьому світу. Попри те, що вона була вперше випущена у 2011 році компанією Mojang Studios, гра залишається неймовірно популярною. Зазначається, що Minecraft має близько 140 млн активних гравців щомісяця. Гра заохочує гравців створювати об’єкти та будувати конструкції, хоча є також режим виживання, який включає бойові елементи. 


 

Теги:
Культура
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