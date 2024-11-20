Розгорнули тимчасові блокпости: у Києві проводять безпекові навчання

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що безпекові тренування передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

У ході тренувань перевірятимуть транспорт, документи, а також проводитимуть певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Головним завданням навчань є удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

"Такі тренування в Києві будуть проводитися й надалі – системно. Вони потрібні аби ще краще підготуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", - йдеться у повідомленні.