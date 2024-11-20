"Показова руйнація": начальник Святогірської МВА розповів, як росіяни нищили школи під час окупації

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами начальника Святогірської міської військової адміністрації Володимира Рибалкіна, росіяни били по будинках культури, дитячих садочках, адмінбудівлях.

Ворог також завдав авіаударів по всіх п’яти школах: по чотирьох було пряме влучання, а в одному випадку снаряди впали на шкільне подвір'я, значно пошкодивши будівлю. У Святогірську була загальноосвітня школа, яку росіяни зруйнували прямим танковим вогнем.

Начальник МВА пояснив, що у 2022 році місто Святогірськ перебувало в окупації, бойові дії не велись, а російські танки просто заїхали та почали бити по порожній школі.

"Це була показова руйнація заради руйнації. Стало зрозуміло, що ворог воює не із солдатами, а з нашою нацією. Вони зробили зі школи туалет, свинарник, а на стінах лишили написи про так званий русскій мір", - говорить Рибалкін.