У Покровську і Святогірську не буде централізованого опалення, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Опалювальний сезон на Донеччині розпочнеться лише частково. Минулого тижня ми працювали у Покровську та Святогірську. В обох містах централізоване опалення не буде доступне з різних причин. У Святогірську немає і не буде газу, а також багато квартир пустують. Тому навіть за наявності всіх умов, запустити воду в батареї неможливо, поки мешканці не повернуться і не перевірятимуть, чи не пошкоджені батареї або чи не протікає вода на нижні поверхи. У приватному секторі паливо видають за різними програмами, але в багатоквартирних будинках опалювального сезону не буде", - зазначив він.

Схожа ситуація і в Покровську, каже Крамченков. Лише 40% міста має електрику, газопостачання відсутнє.

"Люди активно виїжджають. За словами Сергія Добряка, начальника міської військової адміністрації, в серпні у місті було 48 тис. мешканців, а зараз залишилося близько 12 тис. Евакуація трохи уповільнилася, оскільки залишилося мало людей. З цих 12 тис. мешканців близько 600 - працівники критичної інфраструктури, які також виїдуть, якщо їхні послуги більше не будуть потрібні. У місті залишається 46 дітей. Кажуть, що сім’ї знають, куди виїжджати, і впродовж місяця вони також покинуть Покровськ. Від південних околиць міста до лінії фронту менше 7 км. Уже половину міста покривають fpv-дрони, а також може накривати ворожа артилерія. Сіра зона наближається до південних околиць Покровська", - повідомив він.