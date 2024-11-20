У Дарницькому районі Києва 11-річний хлопець загинув, упавши з багатоповерхівки
У вівторок, 19 листопада, у Дарницькому районі Києва 11-річний хлопець впав з багатоповерхівки. Від отриманих травм він загинув на місці
Про це повідомляє поліція Києва.
Так, подія сталася у Дарницькому районі Києва. Загиблий - 11-річний мешканець вказаного будинку. Його тіло виявили перехожі, які й повідомили до поліції.
"Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, ювенальні поліцейські, судово-медичний експерт та інші служби. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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