У Дарницькому районі Києва 11-річний хлопець загинув, упавши з багатоповерхівки

Про це повідомляє поліція Києва.

Так, подія сталася у Дарницькому районі Києва. Загиблий - 11-річний мешканець вказаного будинку. Його тіло виявили перехожі, які й повідомили до поліції.

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, ювенальні поліцейські, судово-медичний експерт та інші служби. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.