У ворога зберігається запас для ще кількох хвиль ударного потенціалу, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Масована атака крилатими ракетами, яка була здійснена РФ кілька днів тому, використовуючи майже весь арсенал ударного озброєння, стала найбільшою атакою після тривалого накопичення ударних засобів, зокрема, крилатих ракет. Відомо, що наша ППО ефективно впоралася з цією загрозою, проте у ворога зберігається достатній запас для ще кількох хвиль ударного потенціалу", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, наразі ворог намагається реалізувати стратегії для повторних атак. Американська сторона, спираючись на свої розвідувальні дані, якими також ділиться з українською стороною, оцінює ризики повторних атак як досить високі. І це впливає на повідомлення американського посольства.

"Певен, що ці загрози й попередження не є новиною для наших систем ППО. Думаю, що наші військові зараз активно готуються до ймовірної або атаки, яку може реалізувати противник", - додав Згурець.