Думаю, робити такі заяви — помилка. Можливо, було бажання дати відчути відповідальність новій владі США. Але дивно в один день обіцяти "дати по зубах Путіну" у Плані Стійкості й говорити про програш.

Відповідальність за перемогу лежить не на США, а на Україні. І на Президентові України, у першу чергу.

Не можна зняти з себе відповідальність за знищення країни, навіть якщо ти героїчно боровся. І не можна покладати її на інші країни.

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Це не означає, що інші країни не несуть відповідальності. Несуть — за майбутнє світу. А Президент України й кожен з нас — за життя наших дітей. І сьогодні, і в майбутньому.

Тому перемога залежить від нас. Як і допомога від США, від інших країн, наша стійкість і здатність об'єднати союзників.

Потрібно усвідомити: бажання балотуватися — це готовність взяти на себе самого відповідальність за народ, а голосування — готовність розділити цю відповідальність з тим, за кого голосуєш. Але найбільша відповідальність — залишатися громадянином, за кого б ти не голосував і куди б тебе не вибрали.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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