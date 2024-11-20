Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Депортація дітей, переслідування на ТОТ: Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ в Україні геноцидом

Депортація дітей, переслідування на ТОТ: Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ в Україні геноцидом

Ксенія Золотова
20 листопада, 2024 середа
05:43
Війна з Росією Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до Конгресу США із закликом ухвалити законодавство, яке визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу

Зміст

Про це він заявив на засіданні Гельсінської комісії Конгресу США, передає "Радіо Свобода".

Сибіга підкреслив історичну задачу комісії свободу, права людини та міжнародне право, яка "є особливо важливою зараз".

Він вказав на співпрацю Росії, Ірану та КНДР, яка підважує міжнародний порядок та дестабілізує Європу, Близький Схід та Індо-Тихоокеанський регіон: "Усі три режими порушують права людини в промислових масштабах. Це те, що вони хочуть нав’язати світу. Вони удають, що воюють проти США і Заходу, а насправді єдине, що їх об’єднує – це беззаконня".

За словами голови МЗС, в цьому контексті Штати "не можуть дозволити собі виглядати слабкими", адже будь-який прояв слабкості буде сприйнятий Росією та її союзниками як запрошення напряму шкодити американським інтересам.

Міністр закордонних справ України згадав про оновлення Москвою її ядерної доктрини, назвавши її "нічим більшим за шантаж", та застеріг від "напівзаходів" щодо війни в Україні. Він також закликав до відповідальності для Росії за агресію.

"Не може бути альтернативи для справедливості. Росія має відповісти за злочин агресії проти України та всі звірства, що послідували за цим, у тому числі злочин геноциду. Ми закликаємо Конгрес США ухвалити законодавство, яке визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу»" – наголосив Сибіга.

Правових підстав для такого рішення достатньо, додав він. Міністр згадав, зокрема, про депортацію щонайменше 20 тисяч українських дітей, "пропаганду геноциду" на російському телебаченні та вбивства з "наміром знищити національну групу українців".

"На окупованих територіях мільйони українців зазнають тортур, репресій та порушень прав людини. Сюди входить переслідування меншин, релігійних лідерів і громад. Найбільша мусульманська громада України – кримські татари – вдруге за одне століття були позбавлені своїх домівок. У цього корінного народу немає іншої батьківщини, крім Криму, – зазначив дипломат.

  • Україна не прийме жодних ініціатив з рішеннями, які передбачають компроміси щодо суверенітету або територіальної цілісності держави, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Теги:
Новини
Україна
Росія
геноцид
російська армія
МЗС України
США
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Антін Борковський
17 листопада, 2024 неділя
Багато планів Трампа будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин, - британський експерт Грант
Автор Катерина Єсікова
19 листопада, 2024 вiвторок
Дозвіл США бити по РФ ракетами ATACMS: у генсека ООН Гутерреша закликали захистити цивільних росіян
Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 43.49
    Продаж 44.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 листопада
06:42
У Дарницькому районі Києва 11-річний хлопець загинув, упавши з багатоповерхівки
06:36
Майк Меолі
У Києві в ДТП загинув американський викладач такмеду Майк Меолі
06:24
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі 6 ракетоносіїв: загальний залп - до 23 "калібрів"
06:15
Оновлено
ппо
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Києві та області працює ППО
06:11
Свято_Успенська Святогірська лавра_Донеччина
"Показова руйнація": начальник Святогірської МВА розповів, як росіяни нищили школи під час окупації
04:29
міни
Байден дозволив передачу протипіхотних мін Україні, - The Washington Post
03:39
посольство росії в Берліні
"Taurus - зараз!": перед посольством РФ у Берліні активісти вийшли на мітинг в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ
02:24
ХАМАС напав на Ізраїль
США наклали нові санкції на високопоставлених чиновників ХАМАСу
01:27
Центробанк Росії
"Рекордний рівень безробіття": голова Центробанку РФ заявила про вичерпання майже всіх ресурсів російської економіки
01:07
Metallica опублікувала відео, де військовий Сил Оборони грає їх хіт "Nothing Else Matters" на кобзі
00:46
окупанти Маріуполь
DeepState: росіяни окупували Нову Іллінку, а також просунулися на Курахівському й Торецькому напрямках
00:32
Сенат США
Республіканці в Сенаті США підтвердили скасування обмежень для України на удари ракетами ATACMS по цілях у РФ
00:17
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 130 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
00:11
атака дронів на Москву
Ввечері Росію атакують дрони: два нібито збили у Московській області
00:03
Інфографіка
Збірна України з футболу, Ліга націй
Ліга націй: який вигляд має підсумкова таблиця групи України. Що чекає на збірну далі
2024, вiвторок
19 листопада
23:48
Домінік Собослай, збірна Угорщини, Ліга націй
Ліга націй: результати усіх матчів 19 листопада
23:37
Олександр Зінченко, Албанія - Україна
Збірна України перемогла Албанію у Лізі націй
23:37
Олександр Зінченко, Роман Яремчук та Юхим Конопля (зліва - направо), Албанія - Україна
Албанія - Україна 1:2: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги націй
23:26
Андрій Сибіга
Винагорода Росії новими територіями не відновить мир, - Сибіга
23:21
Хосеп Гвардіола
Гвардіола визначився зі своїм майбутнім у "Манчестер Сіті"
23:00
Оновлено
Протести у Грузії
У Тбілісі протестувальники знову встановлюють намети після того, як поліція знесла наметове містечко і затримала кількох людей
22:59
Ендрік, Реал, Ла Ліга
Новий тренер "Роми" забажав підписати у конкуренцію до Довбика юного таланта з "Реала"
22:33
світло
На Одещині після кількох днів блекауту запроваджують графіки відключень
22:33
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Влада думає про вибори ще з осені 2022 року, - нардеп Разумков
22:15
Держдума Росії
Держдума РФ дозволила списувати кредити до 10 млн рублів учасників війни проти України
21:50
Ексклюзив
Володимир Зеленський у Верховній Раді
Не відчувається розуміння владою своїх дій, - політолог Розумний про плани від Зеленського
21:49
РФ перехопила дві з восьми ракет ATACMS, випущених Україною, - Reuters
21:26
Ексклюзив
"ТЦК - це досі єдиний вхід у військо": головний сержант 4 Центру рекрутингу Сил ТРО ЗСУ Семирог-Орлик про плани Міноборони замінити ТЦК
21:18
Реджеп Тайїп Ердоган
"Це непозитивні події": Ердоган про дозвіл Україні на удари ATACMS по РФ
20:57
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель заявив, що "не бачить звʼязку" між дозволом США на далекобійні удари по РФ та загрозою ядерної війни
20:55
російська ППО, Севастополь, Крим
Партизани "Атеш" розсекретили систему ППО, яка захищає ключові обʼєкти у Севастополі
20:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Путін розширює перелік загроз - вносить зміни до ядерної доктрини РФ. Колонка Сергія Згурця
20:15
Футболка збірної України з 1000-м номером
"1000 днів боротьби і відваги": збірна України перед грою Ліги націй показала футболку з особливим номером
20:03
OPINION
Навіщо Путін змінив ядерну доктрину Росії
19:48
Оновлено
Ілюстративне фото
На Брянщині уражено арсенал РФ, ЗМІ повідомили про застосування ATACMS
19:34
Джорджія Мелоні
"Італія зробила інший вибір": премʼєрка Мелоні про дозвіл США Україні на використання ATACMS
19:11
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Прем'єрка Данії анонсувала передачу Україні ще двох партій F-16
18:58
Володимир Зеленський
Президент підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
18:47
Олександр Хижняк
Промоутер Усика запропонував олімпійському чемпіону Хижняку перейти у професіонали
18:44
Білий дім
США не змінюватимуть політику ядерного стримування у відповідь на нову доктрину РФ, - Білий дім
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV