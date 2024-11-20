Депортація дітей, переслідування на ТОТ: Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ в Україні геноцидом

Про це він заявив на засіданні Гельсінської комісії Конгресу США, передає "Радіо Свобода".

Сибіга підкреслив історичну задачу комісії свободу, права людини та міжнародне право, яка "є особливо важливою зараз".

Він вказав на співпрацю Росії, Ірану та КНДР, яка підважує міжнародний порядок та дестабілізує Європу, Близький Схід та Індо-Тихоокеанський регіон: "Усі три режими порушують права людини в промислових масштабах. Це те, що вони хочуть нав’язати світу. Вони удають, що воюють проти США і Заходу, а насправді єдине, що їх об’єднує – це беззаконня".

За словами голови МЗС, в цьому контексті Штати "не можуть дозволити собі виглядати слабкими", адже будь-який прояв слабкості буде сприйнятий Росією та її союзниками як запрошення напряму шкодити американським інтересам.

Міністр закордонних справ України згадав про оновлення Москвою її ядерної доктрини, назвавши її "нічим більшим за шантаж", та застеріг від "напівзаходів" щодо війни в Україні. Він також закликав до відповідальності для Росії за агресію.

"Не може бути альтернативи для справедливості. Росія має відповісти за злочин агресії проти України та всі звірства, що послідували за цим, у тому числі злочин геноциду. Ми закликаємо Конгрес США ухвалити законодавство, яке визнає дії Росії в Україні геноцидом українського народу»" – наголосив Сибіга.

Правових підстав для такого рішення достатньо, додав він. Міністр згадав, зокрема, про депортацію щонайменше 20 тисяч українських дітей, "пропаганду геноциду" на російському телебаченні та вбивства з "наміром знищити національну групу українців".

"На окупованих територіях мільйони українців зазнають тортур, репресій та порушень прав людини. Сюди входить переслідування меншин, релігійних лідерів і громад. Найбільша мусульманська громада України – кримські татари – вдруге за одне століття були позбавлені своїх домівок. У цього корінного народу немає іншої батьківщини, крім Криму, – зазначив дипломат.