Винагорода Росії новими територіями не відновить мир, - Сибіга

Про це заявив під час виступу на засідання Гельсінської комісії в Вашингтоні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Укрінформ.

"Ми в Україні знаємо, що в ситуації екзистенційної боротьби за виживання немає місця напіврішенням. Напівзаходи дають лише половинчастий результат. А в ситуаціях життя чи смерті напіврішенням є смерть, а не життя",- наголосив глава української дипломатії.

Він підкреслив, ситуація в Україні – це не конфлікт між державами, це агресія однієї держави проти іншої.

"Тут не може бути нічиєї",- заявив міністр.

Сибіга також акцентував, що не може бути альтернативи Формулі миру та відновленню всеосяжного миру в Україні.

"Зіткнувшись з таким жорстоким і беззаконним режимом, як путінська Росія, не може бути альтернативи миру через силу. Україна не прийме жодних ініціатив, які передбачають компроміс щодо нашого суверенітету чи територіальної цілісності. Ми не сприйматимемо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі", - заявив міністр.

Він продовжив, що українці не приймуть жодних угод "земля в обмін на мир". За його словами, мільйони людей через це залишаться в руках агресора, та піддаватимуться геноциду, тортурам і гнобленню.

"Винагорода Росії новими територіями не відновить мир, натомість спровокує подальшу агресію. Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не спрацює зараз",- підкреслив Сибіга.

Він додав, що Росія не демонструє намірів відновлювати мир та продовжує говорити мовою ультиматумів і атакувати Україну щодня і щоночі.

"Треба підняти ціну цієї війни для Путіна до того рівня, коли він зрозуміє, що не може продовжувати свою агресію",- закликав міністр.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що канцлер Німеччини Олаф Шольц своїм телефонним дзвінком до російського диктатора Володимира Путіна намагався підірвати зусилля обраного президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні



