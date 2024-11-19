Дуда заявив, що дзвінок Шольца до Путіна - це намагання усунути Трампа від переговорів про закінчення війни в Україні

Про це він заявив у коментарі Bloomberg.

"Я вважаю, що це була спроба добитися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду", - наголосив Дуда.

Крім того, польський президент розкритикував рішення Шольца запросити чинного президента США Джо Байдена на переговори про майбутнє України з лідерами Франції та Великої Британії, що відбулися у жовтні цьогоріч в Берліні.

Дуда також підкреслив, що шокований тим, що його україснькому колезі Володимиру Зеленському не дали місце за столом переговорів.

Bloomberg зауважує, що висловлювання Дуди є доказом того, що союзники Києва змагаються напередодні "великого потрясіння в геополітиці", спричиненого поверненням Трампа до Білого дому.

Що відомо про розмову Шольца і Путіна

У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська. Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Путін під час розмови заявив про готовність Росії відновити політичні переговори, які, на його думку, були перервані "київським режимом". Він підкреслив, що будь-які можливі домовленості повинні враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, а також нові територіальні реалії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Шольца російському диктатору. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини і Путіна - "це скринька Пандори", а голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів припинити дзвонити очільнику Кремля.

Згодом стало відомо, що розмова канцлера Олафа Шольца та Володимира Путіна була погоджена лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції під час поїздки президента США Джо Байдена до Берліна 18 жовтня.