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Очільниця МЗС Фінляндії закликала західних лідерів припинити дзвонити Путіну

Марія Науменко
18 листопада, 2024 понедiлок
07:41
Світ Фінляндія

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен виступила проти телефонних розмов західних лідерів з російським президентом Володимиром Путіним

Зміст

Про це інформує ARD.

Валтонен заявила, що такі дзвінки, як нещодавній дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца Путіну, є неефективними та можуть бути неправильно інтерпретовані Кремлем.

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"Найважливіше те, що ми розуміємо, що зараз не повинні брати участь у черговій гонці за увагу з боку Кремля", - наголосила вона, нагадавши про нещодавню телефонну розмову між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Очільниця фінського зовнішньополітичного відомства наголосила на необхідності скоординованого підходу до комунікації з Москвою.

Що відомо

У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська.

Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Водночас Путін під час розмови заявив про готовність Росії відновити політичні переговори, які, на його думку, були перервані "київським режимом". Він підкреслив, що будь-які можливі домовленості повинні враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, а також нові територіальні реалії.

 

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і Володимира Путіна - "це скринька Пандори".

Розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца та очільника Кремля Володимира Путіна була погоджена лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції під час поїздки президента США Джо Байдена до Берліна 18 жовтня.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Німеччина
Фінляндія
Війна з Росією
Олаф Шольц
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