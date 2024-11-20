Збирав дані про одну з Київських ТЕЦ: СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваним виявився 22-річний бариста з Вінниці, який коригував ворожий вогонь та вчиняв підпали.

За даними військової контррозвідки СБУ, агент збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

Також чоловік намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями. Окрім виконання ворожих завдань на Київщині зрадник намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області.

Правоохоронці встановили, що молодик був дистанційно завербований ГРУ РФ у жовтні цього року.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.