Смерть журналістки Рощиної в полоні РФ: Офіс генпрокурора розпочав провадження за статтями про воєнний злочин і умисне вбивство
Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення української журналістки Вікторії Рощиної - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством
Про це повідомляє пресслужба ОГП.
"У звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної в РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано - воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про зникнення Вікторії Рощиної
На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.
7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.
11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.
У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.
У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року.
Українська журналістка Вікторія Рощина, яка потрапила в російський полон, загинула. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.
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