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Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території

4 жовтня, 2023 середа
19:40
Війна з Росією Вікторія Рощина

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях - вона може перебувати у російському полоні

Про це пише The Daily Beast.

Рідні та друзі повідомили, що не чули про 26-річну Вікторію Рощину з 3 серпня, коли вона перебувала на тимчасово окупованих територіях для написання чергового репортажу. Вони побоюються, що журналістка потрапила до російського полону.

Рощина, яка минулого року отримала нагороду Міжнародного жіночого медіафонду (IWMF) "За мужність у журналістиці", у 2022 році двічі потрапляла в полон до російських військових. Попри це, вона знову поверталася на захоплені території.

За словами батька, Рощина вирушила з України до Польщі 27 липня і через три дні мала дістатися до окупованих Росією територій на сході України. Коли родичі розмовляли з нею 3 серпня, журналістка сказала їм, що її кілька днів перевіряли на кордоні, проте не повідомила, де саме знаходиться.

Вперше про зникнення журналістки українській владі повідомили 12 серпня. 21 вересня родина також подала офіційну заяву про зникнення до СБУ, Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Уповноваженому з прав людини.

"Служба безпеки України підтверджує нам, що Вікторія у російському полоні. Офіційні особи кажуть нам, що в російських в’язницях багато "заморожених" українських ув’язнених, і вона може бути серед них", - каже батько дівчини.

Експертка та адвокатка Євгенія Копалкіна пояснила The Daily Beast, що наразі є багато так званих "заморожених" справ українців, яких утримували на окупованих територіях під час війни, але російська влада не зареєструвала їх у жодному ізоляторі.

"Зниклих безвісти можна тримати в цих в’язницях місяцями без будь-якої допомоги адвокатів, їх неможливо знайти, якщо хтось, хто виходить на свободу, не скаже нам, що бачив їх", - додала вона.

Світлана Ганнушкіна, одна із засновників російської правозахисної організації "Меморіал" та лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року заявила, що запитувала про місцеперебування Рощини в офісі уповноваженої Росії з прав людини Тетяни Москалькової.

"На жаль, я ще не отримала жодної відповіді, це може тривати більше місяця, запитів багато", - сказала вона виданню.

"Міжнародному жіночому медіафонду (IWMF) стало відомо, що українська журналістка-фрілансер, лауреатка премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторія Рощина зникла. Ми надзвичайно стурбовані її безпекою та закликаємо міжнародну спільноту звернути увагу на цю ситуацію", - коментує зникнення журналістки IWMF.

Довідково. На початку повномасштабного вторгнення в Україну, Вікторія Рощина працювала на видання "Громадське", в рамках якого писала репортажі з тимчасово окупованих територій. 

7 березня минулого року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.

11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії - за її словами, її захопили коли вона прямувала до Маріуполя. Вона розповіла, що її тиждень утримували у Бердянську.

журналісти
окуповані території
окупанти
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