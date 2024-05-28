РФ визнала, що утримує у полоні українську журналісту Рощину

Про це повідомив очільник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, посилаючись на лист, який отримав батько журналістки Володимир Рощин.

"За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації», – йдеться у листі російської військової поліції, який датований 17 квітня.

Лист чоловік отримав 22 квітня. Він звернувся до Міжнародного комітету Червоного хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає. До цього запити до РФ щодо журналістки залишалися без відповідей.

"НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів. Із закликом солідарності з полоненими українськими журналістами та вимогою негайного звільнення з неволі виступив і Конгрес European Federation of Journalists", - зазначив Томіленко.