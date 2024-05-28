РФ визнала, що утримує у полоні українську журналісту Рощину
У Росії визнали, що утримують у полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року
Про це повідомив очільник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, посилаючись на лист, який отримав батько журналістки Володимир Рощин.
"За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації», – йдеться у листі російської військової поліції, який датований 17 квітня.
Лист чоловік отримав 22 квітня. Він звернувся до Міжнародного комітету Червоного хреста, який підтвердив, що Вікторія перебуває в полоні, але доступу до неї наразі немає. До цього запити до РФ щодо журналістки залишалися без відповідей.
"НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів. Із закликом солідарності з полоненими українськими журналістами та вимогою негайного звільнення з неволі виступив і Конгрес European Federation of Journalists", - зазначив Томіленко.
- Раніше стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях - вона може перебувати у російському полоні. Рідні та друзі повідомляли, що з 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.
- В російському полоні станом на 4 травня перебувають 32 представники українських медіа. Зараз ведуться переговори про їхнє якнайшвидше повернення.
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