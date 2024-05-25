Росія тримає в полоні 403-х українських жінок: частина з них - цивільні
Росіяни утримують в полоні 403-х українських жінок, серед яких є незаконно утримувані цивільні. Звернення про обмін Росія ігнорує
Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Вказано, що Росія також утримує жінок, доля яких невідома з 2014 року. Умови їх утримання не відповідають третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. За словами звільнених з полону жінок, росіяни принижували їх, тримали в негуманних умовах з недостатнім харчуванням, відмовляли в медичній допомозі та не давали зв'язатися з рідними. Крім того, Росія не надає доступу до місць утримання полонених та цивільних представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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"Українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни", - йдеться у повідомленні.
У Штабі наголосили, що жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн першочергово.
- Раніше в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що ув російському полоні станом на 4 травня перебувають 32 представники українських медіа. Зараз ведуться переговори про їхнє якнайшвидше повернення.
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